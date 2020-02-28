تكنولوجيا: Mediatek تُعلن عن شريحة Helio P95 مع ذكاء اصطناعي مُحسن ودعم أفضل للكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الشركة التايوانية Mediatek عن شريحة Helio P95 الجديدة والتي تعتبر نسخة محدثة من Helio P90 مع ذكاء اصطناعي متطور ودعم أفضل للكاميرا والمزيد من المزايا الإضافية.
|Helio P95
|Helio P90
|المعالجة
|TSMC 12 نانومتر FinFET
|TSMC 12 نانومتر FinFET
|وحدة المعالجة المركزية
|2× Cortex-A75 بتردد 2.2 جيجاهرتز
6× Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز
|2× Cortex-A75 بتردد 2.2 جيجاهرتز
6× Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز
|وحدة المعالجة الرسومية
|IMG PowerVR GM 9446 بتردد 970 ميجاهرتز
|IMG PowerVR GM 9446 بتردد 970 ميجاهرتز
|الصور
|24+16 ميجابكسل/64 ميجابكسل بمعدل 30 إطار بالثانية
|24+16 ميجابكسل/48 ميجابكسل بمعدل 30 إطار بالثانية
|الشاشة
|2520 × 1080 (Full HD+) مع نسبة أبعاد 25:9
|2520 × 1080 (Full HD+) مع نسبة أبعاد 21:9
|المودم
|Cat 12 DL / Cat 13 UL، 4×4 MIMO، 3CA، 256QAM
|Cat 12 DL / Cat 13 UL، 4×4 MIMO، 3CA، 256QAM
|الاتصال
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Bluetooth 5.0
ووفقًا لـ Mediatek، من المفترض تكون علامات ETHZ القياسية للذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية أعلى بنسبة 10٪ من نتيجة Helio P90.
وبالإضافة إلى دعم دقة 64 ميجابكسل، توفر الشرائح الجديدة مزيدًا من التعديلات على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تتبع الوضع البشري بمعدل 5 أشخاص، والتقاط الصورة الرمزية للجسم بالكامل، والتتبع ثلاثي الأبعاد، والتعرف على الأشياء والمشاهد المتعددة.
لم توضح Mediatek متى سيتم إطلاق هذه الشريحة على الهواتف الذكية، ولكن من المفترض ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا.
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