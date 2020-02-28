جهاز Xbox Series X سيملك القدرة على إستئناف الألعاب بعد إعادة التشغيل

فاطمة أيت طالب - دبي - جهاز الألعاب المنزلي Xbox Series X من شركة مايكروسوفت هو جهاز يتطلع إليه العديد من اللاعبين حول العالم. ومع ذلك، قبل حلول موعد الإطلاق، فنحن نحصل على العديد من المعلومات الدقيقة حول قدراته.

في إحدى التدوينات الصوتية، ذكر مدير برمجة شبكة الألعاب في شركة مايكروسوفت، السيد Larry Hryb أن ميزة الإستئناف للعديد من الألعاب سيتم تضمينها في جهاز Xbox Series X الجديد. ولتوضيح الأمور أكثر، فهذه الميزة ستساعدك على إعادة تشغيل جهاز Xbox Series X الخاص بك بسهولة وستظل قادرًا على العودة إلى نفس النقطة من اللعبة حيث توقفت عندما قمت بإعادة تشغيل النظام.

بطبيعة الحال، هذا يبدو أمرًا هامًا. على سبيل المثال، لديك تحديث للنظام، ولكن أثناء إعادة تشغيله بعد التحديث، من المحتمل أن تفقد المستوى الذي وصلت إليه في اللعبة. بدلاً من التأكد من حفظ النقطة التي وصلت إليها في اللعبة، فإن جهاز Xbox Series X الجديد سيستأنف اللعبة من المكان الذي تركته بالضبط.

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لا يقتصر هذا على لعبة واحدة، وإنما ألعاب متعددة. يمكنك التبديل بسهولة من لعبة إلى أخرى دون فقدان التقدم الذي أحرزته أيضًا. لذلك، لا داعي للقلق بشأن إستئناف اللعبة إذا تركت جهاز Xbox Series X عن طريق الخطأ في وضع الإستعداد. وبالإضافة إلى ذلك، قد نشهد أيضًا قدوم جهاز Xbox Series X مع تقنية ” Audio Ray Tracing ” لتحسين تجربة الصوت في اللعبة.

سنراقب عن كثب قائمة الميزات المثيرة المتوقعة في Xbox One Series. ما رأيك فيها؟