الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z6 5G مع المعالج SD765، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 44W

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z5 في شهر يوليو الماضي، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن خليفة هذا الهاتف، والذي يحمل إسم Vivo Z6 5G.

الهاتف Vivo Z6 5G سيضم شاشة بحجم 6.57 إنش وبدقة 2400×1800 بكسل محاطة بإطار نحيف في ثلاثة جوانب مما يتيح لها تغطية 90.74 في المئة من واجهة الجهاز. وعلى ذكر الشاشة، فهي تضم كذلك ثقبًا في الركن الأيمن العلوي يضم كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميغابكسل.

وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية، فالهاتف Vivo Z6 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلى ذكر الكاميرات، فالكاميرا الأساسية في الهاتف Vivo Z6 5G الجديد ستكون قادرة على إلتقاط الصور بتنسيق RAW.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Vivo Z6 5G، فهي تشمل معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W مما يتيح شحن 70 في المئة منها في غضون 35 دقيقة فقط، ونحو 30 دقيقة إضافية أخرى لتُشحن بالكامل.

كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Vivo Z6 5G الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10 الأحدث من الشركة، وهي الواجهة التي تأتي مع مجموعة من الميزات مثل Multi-Turbo 3.0 و Game Space 3.0 و Game Box. ووفقا لشركة Vivo، فهي تعد بأن يوفر الهاتف Vivo Z6 5G نظام تبريد بالسائل بنفس درجة نظام التبريد المستخدم في الحواسيب الشخصية.

عمومًا، الهاتف Vivo Z6 5G الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والفضي والأسود، وسيكلف 330 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، بينما ستُكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 373 دولار أمريكي علمًا أن الهاتف سيُعرض للبيع على الأقل في الصين إبتداءً من 29 فبراير.