شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع نيزك فى ألمانيا يكشف عن جيولوجيا وكيمياء المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلل فريق بحث دولي عينات من Nordlinger Ries، وهي فوهة صدمية بعرض 15 ميلًا في جنوب ألمانيا، حيث تتم دراسة موقع نيزك قديم في ألمانيا لمساعدة العلماء على تطوير فهم أفضل لكيفية وجود الحياة الماضية على المريخ، فإنه يحمل الجيولوجيا والكيمياء التي تتشابه مع سطح المريخ خاصة حفرة Jezero شمال خط الاستواء المريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعرض كل من Jezero و Nordlinger Ries الماء السائل في ماضيهما البعيد، مما يجعل تركيباتهما الكيميائية قابلة للمقارنة، فإن الفوهة على الأرض بها طبقات من الصخور والمعادن محفوظة بشكل أفضل من أي مكان تقريبًا على الأرض.

كما تقوم نظائر النيتروجين في عينات الصخور من فوهة النيزك بتقدير درجة الحموضة في المياه القديمة على المريخ.

وسيهبط مستكشف المريخ 2020 في حفرة قديمة جيدة التنظيم ومحفوظة جيدًا على سطح المريخ العام المقبل تسمى حفرة Jezero، حيث ستساعد المقارنات بين الاثنين العلماء على فهم كيفية قيام المريخ باستضافة المحيطات ومليارات الحياة منذ سنوات.

وقال البروفيسور تيموثي ليون من قسم علوم الأرض بجامعة كاليفورنيا، "السؤال الذي يحفز اهتماماتنا ليس ما إذا كانت هناك حياة على المريخ الحالي".

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وأضاف ليون، "نحن مدفوعون بدلاً من ذلك بالسؤال عما إذا كانت هناك حياة على كوكب المريخ منذ مليارات السنين، وهو ما يبدو أكثر احتمالية، فإن المريخ حاليًا بارد جدًا - ناقص 81 درجة فهرنهايت - لدعم الحياة كما نعرفها".

أظهرت أبحاث ناسا بالفعل أن المريخ كان لديه محيط مائي سائل منذ حوالي 4 مليارات عام، لكن كيف كان ذلك ممكنًا غير معروف حتى الآن.

وقال كريس تينو ، الباحث المشارك للدراسة: "لجعل الكوكب دافئًا بدرجة كافية للحصول على المياه السطحية السائلة، كان من المحتمل أن يحتاج غلاف الكوكب الجوي إلى كمية هائلة من غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون على وجه التحديد".

ومن غير المحتمل أن يحتوي المريخ القديم على ما يكفي من الأكسجين ليكون موطنًا لأشكال الحياة المعقدة مثل البشر والحيوانات، على الرغم من أن الكائنات الحية الدقيقة ربما تكون قد نجت في البحيرات القلوية.