شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تزود قواتها بتقنيات الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام روسية أن قوات المظليين في الجيش الروسي ستختبر قريبا معدات جديدة محلية الصنع تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، وقالت مصادر في مختبرات Man & Technologies lab الروسية إن "قوات المظليين التابعة للجيش الروسي ستبدأ قريبا باختبار 30 مجموعة من المعدات المتطورة التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي VR.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، ستشمل كل مجموعة من هذه المعدات خوذة من نوع Odin، ووحدتين ليزريتين، ووحدتين لمحاكاة الأجسام المحيطة في الواقع المحيط بالجندي، وتبلغ تكلفة كل مجموعة نحو 90 ألف روبل (1380 دولارا)".

وجاء في بيان صادر عن "مختبرات Man & Technologies lab وبالتعاون مع الشركة الروسية لصناعة التقنيات التكتيكية والصاروخية في روسيا" أنهما أطلقتا أول دفعة من خوذ Odin المخصصة لقوات المظليين العسكرية في البلاد، وتتكون من 30 خوذة مصممة من قبل الخبراء، ومزودة ببرمجيات DEUS الروسية أيضا.

وطورت الخوذ المذكورة خصيصا لتدريب العسكريين والمظليين في الجيش على محاكاة عمليات الهبوط في مناطق العمليات القتالية، كما زودت بمعدات خاصة لتمنح مرتديها شعورا واقعيا يحاكي الهبوط بالمظلة، وتزن كل خوذة منها 340 ج.

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وزودت هذه الخوذة بتقنيات متطورة تراقب سرعة التعلم عند مستخدميها، وتسجل سرعة ردود الأفعال لديهم لتطوير آليات تحسن من عملية التدريب.

وهى تعتمد على فيديوهات معينة تكون غالبًا مصممة بتقنية 360 درجة مثل تلك التى يتيحها فيس بوك ويوتيوب، والتى تسمح للمستخدم مشاهدة المنظر الموجود أمامه من جميع الزوايا وكأنه يتواجد بالفعل فى ذلك المكان.