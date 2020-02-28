مايكروسوفت تتوقع خسائر بسبب انتشار كورونا

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تسبب انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم بخفض شركة “مايكروسوفت” يوم الأربعاء سقف توقعاتها حول إيراداتها للربع الحالي من السنة المالية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتأثر بانتشار الفيروس، مع تراجع في مبيعات نظام التشغيل “ويندوز” و أجهزة “سورفيس”.

وانضمت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بذلك إلى مجموعات عالمية أخرى للتحذير من العواقب المالية لانتشار الوباء الذي تسبب بوفاة آلالاف.

وأوضحت “مايكروسوفت” في بيان “مع أننا نتوقع طلبا قويا على نظام ويندوز، إلا أن سلسلة التزويد تعود إلى عملها الطبيعي بوتيرة أبطأ مما كنا ننتظر”.

ونتيجة لذلك، قالت الشركة إن إيراداتها خلال الربع الحالي ستكون أقل بقليل من التوقعات السابقة مع تأثر “ويندوز” و”سورفيس”، “بشكل سلبي أكثر مما كان متوقعا”.

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ويشكل بيع تراخيص استخدام نظام التشغيل “ويندوز” إلى شركات منتجة للحواسيب، مصدر إيرادات كبيرا لشركة “مايكروسوفت”، ما يعني أن إغلاق أو توقف العمل في مصانع يديرها شركاء لها، قد يؤثر على مداخيلها.

وأكدت الشركة “مع تطور الوضع، ستعمد مايكروسوفت إلى اتخاذ التدابير التي تضمن صحة وسلامة موظفيها وزبائنها وشركائها خلال هذه المرحلة العصيبة”.

وأضاف البيان “ستواصل مايكروسوفت التبرع لجهود الإغاثة واحتواء (الفيروس) بما يشمل توفير التكنولوجيا مباشرة لمساعدة المستشفيات والطواقم الطبية”.

وكانت مجموعة “آبل” قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إيراداتها، ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالي أيضا بسبب فيروس كورونا المستجد، خصوصا وأنها تعتمد على مصانع صينية في انتاج الكثير من مكونات اجهزتها فيما تشكل الصين أيضا سوقا كبيرة لها.