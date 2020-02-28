الهاتف Vivo APEX 2020 وصل رسميًا مع كاميرا في الشاشة، وكاميرا مُقربة في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يحدث ذلك في حدث فخم بالمؤتمر العالمي للجوال MW 2020، ولكن فيروس كورونا أجبر الهيئة المنظمة على إلغاء المؤتمر مما أدى بدوره إلى تعطيل خطط Vivo. الهاتف النموذجي Vivo APEX 2020 أصبح رسميًا، ونحن حصلنا على لمحة عن التقنيات التي تعمل عليها الشركة.

الإبتكار الأول الذي جاء به الهاتف Vivo APEX 2020 هو الهيكل السلس بدون فتحات والذي يعتمد بدلاً من ذلك على الأزرار الحساسة للمس والضغط. وبغض النظر عن الهيكل، فقد تم تزويد الهاتف Vivo APEX 2020 كذلك بشاشة FullView يبلغ حجما 6.45 إنش، وكاميرا أمامية مُدمجة في هذه الشاشة تمتاز بدقة 16 ميغابكسل مع العلم بأن شاشة الهاتف Vivo APEX 2020 الجديد تمتاز بإنحناء على الطرفين يبلغ 120 درجة. وبالعودة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تستخدم تكنولوجيا دمج البكسلات مما يتيح لها دمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط الصور بدقة 4 ميغابكسل. وعلى ذكر الكاميرا الأمامية، فهي محمية بطبقة زجاجية تسمح بمرور الضوء بمقدار ستة أضعاف الضوء الذي تسمح الطبقات الواقية الأخرى بمروره.

الكاميرات في الواجهة الخلفية هي الأكثر إثارة للإهتمام قليلاً. أولاً، هناك كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مُزودة بآلية تثبيت مماثلة لتلك المستخدمة في حوامل الكاميرات ( Gimbal )، وتدعي شركة Vivo بأن آلية التثبيت هذه لديها زاوية ممتدة بنسبة 200 في المئة مقارنة بأنظمة OIS التقليدية. وكما هو الحال مع الكاميرا الأمامية، فهذه الكاميرا ستستخدم بدورها تقنية دمج البكسلات لإلتقاط صور عالية التفاصيل بدقة 12 ميغابكسل.

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الكاميرا الأخرى في الواجهة الخلفية للهاتف هي عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. سيكون بإمكانها توفير تقريب بصري يصل إلى ×7.5. نظام العدسات المستخدم في هذه الكاميرا متطور للغاية، فهو يضم مجموعة من العدسات الثابتة ومجموعة من العدسات المتحركة.

نظرًا لعدم وجود منافذ في الهاتف Vivo APEX 2020، فيمكن شحنه لاسلكيًا فقط. ووفقا لشركة Vivo، فقد ذكرت أن الهاتف Vivo APEX 2020 سيدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 60W، وهي تقنية الشحن التي من شأنها شحن بطارية بسعة 2000mAh في غضون 20 دقيقة فقط.

الهاتف Vivo APEX 2020 يضم كذلك زر تشغيل حساس للضغط ويفتقر إلى أزرار التحكم بالصوت. وعلى غرار الطرازات السابقة، فالهاتف Vivo APEX 2020 يفتقر إلى مكبر صوت تقليدي ويستخدم بدلاً من ذلك الجيل الثالث من تقنية Screen SoundCasting.

كما هو الحال مع طرازات Vivo APEX السابقة، فمن غير المحتمل أن يصل الهاتف Vivo APEX 2020 الجديد إلى رفوف المتاجر بالقرب منك. في الواقع، لقد قامت شركة Vivo بإنشاء هذا الهاتف لتعطينا فكرة عن تكنولوجيات الهواتف الذكية التي تعمل عليها حاليًا والتي من المرجح أن تشق طريقها إلى بعض من هواتفها الذكية الرائدة القادمة في المستقبل، على الرغم من أن بعض من هذه التكنولوجيا مُعقدة ومكلفة.