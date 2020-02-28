Vivo تحدد رسميًا موعد وصول الهاتف Vivo V19، وتؤكد قدومه مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V19 في اليوم 10 من شهر مارس المقبل. لقد وردتنا هذه المعلومات من الحساب الرسمي لفرع شركة Vivo في إندونيسيا على شبكة تويتر.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Vivo بنشر صورة للهاتف Vivo V19، وهي الصورة التي تؤكد لنا أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بلونين وأربع كاميرات على شكل الحرف L في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية علمًا أن الكاميرا الأساسية فيها ستمتاز بدقة 48 ميغابكسل. ومن أجل صور السلفي ومحادثات الفيديو، فقد قامت شركة Vivo بتزويد الهاتف Vivo V19 بكاميرا أمامية تمتاز بدقة 32 ميغابكسل، وهي الكاميرا التي سيتم تضمينها في ثقب يتواجد في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.

الهاتف Vivo V19 سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وزر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيمن. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة Vivo كذلك بنشر فيديو تشويقي، وهو الفيديو الذي يؤكد لنا أن الهاتف Vivo V19 سيضم منفذ USB Type-C في الأسفل بجانب منفذ السماعات 3.5mm ومكبر الصوت.

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عمومًا، سنعرف كل شيء عن الهاتف Vivo V19، بما في ذلك مواصفاته التقنية الكاملة والسعر الرسمي عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 10 مارس، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.