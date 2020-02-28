شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تلغى مؤتمرها السنوى للمطورين F8 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت إدارة شركة فيسبوك، مؤتمرها السنوى للمطورين F8، على خلفية مخاوف مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث شهدت الآونة الأخيرة إلغاء عدد كبير من المحافل والمؤتمرات والمناسبات لأسباب متعلقة بالفيروس القاتل

ووفقا لـ"الحرة"، وسط ترقب كبير فى الأوساط التكنولوجية للمؤتمر الهام والذى كان من المفترض انعقاده فى 5 و6 من شهر مايو القادم، جاء قرار الشركة غير المفاجئ بالإلغاء، مشيرة إلى إنه من المحتمل استبدال المؤتمر بـ"عقد اجتماعات محلية ومقاطع فيديو وبث مباشر".

وقالت فيسبوك فى بيان: "نحن بحاجة لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة شركائنا فى التطوير، الموظفين وكل من يساهم بإتمام f8"، مؤكدة أن استضافة حدث شامل مهمة لنا، ولم نشعر بارتياح لإقامة F8 دون حضور مطورينا الدوليين.

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من ناحية أخرى، قالت شركة فيسبوك ، الأربعاء الماضى، إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه بالإضافة إلى الإعلانات التى تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر الفيروس، الذى يُعتقد أنه نشأ فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.

ويأتى إعلان فيسبوك فى الوقت الذى يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعى تدقيقا بشأن نوع المحتوى الذى يُنشر على منصته، ولا سيما المواد التى تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن الإعلانات التى تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التى تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة مئة فى المائة" لن يُسمح بنشرها.