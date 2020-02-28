شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم "موبايل" خسرته الحكومة البريطانية فى عام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن موظفى حكومة المملكة المتحدة خسروا ما لا يقل عن 2004 جهاز محمول خلال فترة 12 شهرًا، فوفقًا لطلب حرية المعلومات الذى تقدمت به شركة Viasat وتم الإبلاغ عنه من قِبل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، تم الإبلاغ عن فقد 1447 من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، وتم سرقة 347 جهازًا، وكان من الممكن فقد 183 أو سرقتها فى الفترة ما بين 1 يونيو 2018 و 1 يونيو 2019.

وبحسب موقع statista الأمريكى، فكانت وزارة الدفاع الأسوأ بواقع 767 من أجهزتها المحمولة المفقودة أو المسروقة، وجاءت مصلحة الجمارك HM Revenue and Customs فى المرتبة الثانية بعد أن فقد 288 جهازًا، بينما جاءت وزارة الأعمال فى المركز الثالث بإجمالى 197، ولم يتم استرداد سوى 249 من الأجهزة الحكومية المفقودة.





على جانب آخر، تخطط حكومة المملكة المتحدة لإدخال قانون جديد يهدف إلى تحسين المعايير الأمنية للمنتجات المنزلية المتصلة بإنترنت الأشياء (IoT)، حيث ينص التشريع على أن جميع الأجهزة الذكية الاستهلاكية المباعة فى المملكة المتحدة - مثل الكاميرات الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة تتبع الصحة القابلة للارتداء والأجهزة المتصلة - تلتزم بثلاثة متطلبات محددة للأمن الرقمى، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

Advertisements

وتشمل هذه المتطلبات الثلاثة، أولاً يجب أن تكون جميع كلمات مرور جهاز إنترنت الأشياء فريدة ولا يمكن إعادة ضبطها على إعدادات المصنع العامة، وثانياً ، يجب أن توفر الشركات المصنعة نقطة اتصال بوضوح حتى يتمكن أى شخص من الاتصال للإبلاغ عن مشكلة عدم الحصانة ، وأخيراً ، يجب على الشركات المصنعة أن توضح بوضوح المدة التى ستتلقى فيها أجهزتهم تحديثات الأمان الخاصة بهم ، عند نقطة البيع.

ولعل القواعد المقترحة - والتى هى واضحة نسبيا من وجهة نظر الشركات المصنعة - تأتى بعد فترة تشاور طويلة ، حيث استكشف المسؤولون التأثير المحتمل للزيادة شعبية الأجهزة المتصلة، وتشير البحوث الحكومية إلى أنه سيكون هناك حوالى 75 مليار اتصال بالإنترنت الأجهزة فى المنازل حول العالم بحلول نهاية عام 2025، ومن المأمول أن يساعد هذا التشريع فى منع الهجمات التى كانت لها فى الماضى عواقب وخيمة، ففى عام 2016 ، على سبيل المثال ، اخترقت ثغرة Mirai botnet إلى الأجهزة المنزلية المتصلة وانزال كميات كبيرة من الإنترنت.