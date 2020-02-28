سامسونج تعمل على تحديث جديد لتحسين جودة صور الهاتف Galaxy S20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - هل شاهدت بعض المراجعات لأداء كاميرا الهاتف Galaxy S20 Ultra؟ حسنًا، لقد كان الجميع متحمسون لرؤية الأداء المميز للكاميرا الرباعية الخاصة بالهاتف الرائد الجديد لشركة سامسونج، ولكن كان هناك بعض الإحباط في النهاية. المستخدمين والمراجعين ليسوا الوحيدين الذين لاحظوا ذلك، فشركة سامسونج بنفسها ألقت نظرة على تلك المراجعات وبدأت العمل على تحديث من شأنه تحسين أداء الكاميرا.
ومع ذلك، لم تذكر الشركة ما هي المشاكل التي ستركز عليها على وجه التحديد. وقالت الشركة لموقع The Verge : ” يتميز الهاتف Galaxy S20 بنظام كاميرا متطور ومبتكر. نحن نعمل بإستمرار على تحسين الأداء لتقديم أفضل تجربة للمستهلكين. كجزء من هذا الجهد المستمر، نعمل على تحديث مستقبلي لتحسين تجربة الكاميرا “.
الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل والكاميرا المقربة التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل والتي تستند على مبدأ المنظار تُعتبر من الميزات الرئيسية والمهمة في الهاتف Galaxy S20 Ultra مقارنة مع الهاتف +Galaxy S20 الأرخص، وذلك إلى جانب الشحن السريع بقوة 45W.
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