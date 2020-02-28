الإعلان رسميًا عن الهاتف HTC Wildfire R70 مع شاشة بحجم 6.53 إنش وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى شركة HTC تقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد منذ فترة طويلة نسبيًا، ولكن هذا تغير الآن بعدما قررت الشركة التايوانية اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف HTC Wildfire R70. هذا الهاتف سيصل قريبًا إلى الهند وتايلاند قبل أن يشق طريقه إلى المزيد من البلدان في المستقبل، ولكن لم يتم الكشف عن السعر الرسمي للجهاز حتى الآن.

الهاتف HTC Wildfire R70 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P23، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W فقط.

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الهاتف HTC Wildfire R70 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد الهاتف HTC Wildfire R70 الجديد كذلك بمستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبنظام Android 9 Pie التابع لشركة جوجل، كما تم تزويده أيضًا بمنفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، الهاتف HTC Wildfire R70 سيكون متوفرًا باللونين الأزرق المُدرج والأسود، ولحد الآن لا نزال نجهل سعر الهاتف، ولكن سيتم الكشف عن هذه المعلومة في المستقبل القريب جدًا.