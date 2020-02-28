شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجهز مفاجأة لمستخدميها يوم 10 مارس.. تفتكر هتعلن عن إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل للإعلان رسميا عن ملابس ذكية، إذ تعاونت الشركة الأمريكية مع شركة شهيرة للملابس الرياضية، جنبا إلى جنب شركة إلكترونيك آرتس للألعاب لتطوير منتجها الجديد، الذى من المتوقع طرحه رسميا يوم 10 مارس بموجب مشروع Google Jacquard، وهو عبارة عن مبادرة تضيف بموجبها الشركة أجهزة الاستشعار والاتصال بشبكة الإنترنت، إلى الملابس والحقائب والأشياء الأخرى المصنوعة.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، توجهت شركة جوجل على الفور إلى موقع تويتر للإعلان عن إطلاق منتجها الجديد، إذ قالت فى تغريدة: "ترقبوا إطلاقنا الكبير المقبل، فى 10 مارس، بدأ العد التنازلي! #adidasGMR #googleatap #JacquardbyGoogle. "

لم تصدر الشركة بعد أى معلومات أخرى حول المنتج، ولكن تشير بعض التوقعات أن قطعة الملابس الذكية الجديدة المتوقع للشركة طرحها ستكون مرتبطة بكرة القدم.

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وبدأت جوجل مشروع Jacquard فى عام 2015 كجزء من قسم التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع فى الشركة، ويهدف المشروع إلى السماح للمستخدمين باستخدام ملابسهم وملحقاتهم للتحكم فى الأجهزة، التى تستخدم الإيماءات على القماش.

وفى العام الماضى، كشفت جوجل النقاب عن حقيبة ظهر فاخرة بسعر 995 دولارًا، والتى دعمت بحزام ذكى يعمل باللمس والضغط، كما أعلنت الشركة رسميا أيضًا عن جاكت جينز بالتعاون مع Levis، والذى أطلق عليه اسم "Commuter Trucker Jacket" ، والذى كان يستهدف راكبى الدراجات الذين ينشغلون فى القيادة والتركيز على المناطق المحيطة بهم، ولا يمكنهم الوصول إلى جيوبهم واستخدام هواتفهم.

ودعم جاكت Levi’s Commuter x Jacquard الذكى مع جهاز استشعار للإيماءات وعلامة على الأكمام للبقاء على اتصال بمساعدة تفاعلات اللمس.