تفكيك Razr يكشف عن الفروق بينه وبين Galaxy Z Flip

فككت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف (ريزر) Razr القابل للطي من شركة موتورولا، وذلك بعد أيام من اختبار وتفكيك هاتف سامسونج القابل للطي الثاني (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

وقارنت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة – هاتف موتورولا القابل للطي بهاتف (جالاكسي زد فليب)، وركزت على آلية المفاصل في كلا الهاتفين، وذلك بالنظر إلى أنهما يشتركان في أنهما يطويان كالهواتف الصدفية التقليدية.

وكان صاحب القناة (زاك) قد وعد بعد نشر فيديو (جالاكسي زد فليب) بالتركيز أكثر على الشعيرات التي استخدمتها الشركة الكورية لمنع الغبار من دخول الهاتف. ثم بدأ في تفكيك هاتف (ريزر) ليكشف عن التقنيات التي استخدمتها موتورولا في الهاتف، بما في ذلك المادة اللزجة التي أحاطت الشركة بها كافة المكونات الحساسة لحمايتها من الماء الذي قد يتسرب إلى داخل الهاتف.

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ويظهر في الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق أن مفاصل هاتف (ريزر) تختلف عن نظيراتها في هاتف (جالاكسي زد فليب)، إذ إن موتورولا استخدمت آلية أبسط.

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يُشار إلى أن قناة JerryRigEverything كانت قد نشرت في وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الجاري مقطع فيديو لاختبار متانة (ريزر)، وجاء الفيديو الثاني الذي نشر يوم أمس متممًا للفيديو الأول.