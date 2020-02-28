عدوى كورونا تصيب فيسبوك وتجبرها على إلغاء أهم مؤتمراتها

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إلغاء مؤتمر المطورين السنوي F8 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، لتنضم بذلك إلى العديد من الفعاليات التي أُلغيت حتى الآن بسبب الفيروس.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في يومين 5 و 6 أيار/ مايو القادم، ولكن المؤتمر بصورته المعتادة أُلغي، وتقول فيسبوك: إن “أحداثًا مُستضافةً محليًا، ومقاطع فيديو، ومحتوًى مباشرًا” سيحل محل المؤتمر.

وقالت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – في بيان: “في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن COVID-19، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء المكون الشخصي لـ F8 هذا العام، وذلك من أجل إعطاء الأولوية للصحة والسلامة لشركائنا المطورين والموظفين وكل من يساعد في إقامة F8”.

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وذكرت فيسبوك في البيان أنها استكشفت خيارات أخرى تسمح بإقامة المؤتمر، ولكنها خلصت إلى أنه “من المهم بالنسبة لنا أن نستضيف حدثًا شاملًا، وأنه لم يكن من الصواب إقامة F8 دون حضور المطورين الدوليين”.

يُشار إلى أن مؤتمر F8 ليس أول حدث تقني كبير يُلغى بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ أُلغيت مؤتمرات أخرى، مثل: المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020.