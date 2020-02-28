شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون انترنت هوائى يمنع انقطاع الشبكة لدى ركاب القطار طوال الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون هوائي أولي يعمل بالأقمار الصناعية، الذي يعد بإبقاء المسافرين متصلين عبر الإنترنت خلال رحلات القطار، وتجنب قطع الاتصال بشكل متكرر، فعادة ما تتصل مرافق WiFi في القطارات بشبكات الهاتف العادية عبر صواري الهاتف، ولكن يمكن أن توفر هذه الخدمات تغطية غير مكتملة على خطوط السكك الحديدية.

ولعل هذا هو السبب وراء تطوير باحثون من اسكتلندا هوائي يمكن إضافته بسهولة إلى أجهزة النقل لتوفير اتصال سلس للركاب.

وسيقوم فريق البحث، في شركة تدعى Infinect، بإجراء تجارب ميدانية لهوائيهم في وقت لاحق من هذا العام مع مشغل سكة حديد رئيسي.

وقد أوضحت آخر الأحصائيات مؤخرا أن أكثر من ثلثي الركاب في المملكة المتحدة أنفسهم غير قادرين على الاتصال بشبكة WiFi.

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وقال صامويل روتنبرج، المهندس بجامعة هيريوت وات في إدنبرة والذي ساعد في تطوير تصميم الهوائي: "ضعف الاتصال أثناء الرحلات هو أحد الإحباطات الرئيسية للمسافرين على مستوى العالم".

وأضاف صامويل، "توفر المدن اتصال مستمر باستخدام شبكة كبيرة من الهوائيات، ومع ذلك، يوجد عدد أقل في المناطق الريفية، خاصة على طول مسارات السكك الحديدية، مما يؤدي إلى فقدان الإشارة".

وأوضح روتنبرج، "ومع ذلك ، فإن توسيع الشبكة الأرضية لتحسين الوصول إلى المناطق الريفية باهظ التكلفة ولا يمكن الاعتماد عليه للنقل".

وأشار روتنبرج إلى تطوير هوائى جديد يحل المشكلة، قائلا "لقد طور بحثنا هوائي سيتواصل مع الأقمار الصناعية طوال الرحلة، دون فقدان الاتصال، إنه خفيف الوزن إلى حد ما وقليل التكلفة وذات تغطية عالمية."