شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك إرسال رسائل انستجرام مباشرة على نظام ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم انستجرام على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، الذى يعمل بنظام ويندوز 10، فقد تلاحظ تغييرًا طفيفًا فى المرة التالية التى تستخدم بها التطبيق، إذ قام انستجرام بتحديثه لتحويله إلى شيء يسمى تطبيق الويب التدريجى (PWA)، وما يعنيه هذا هو أنك ستتفاعل مع موقع انستجرام على الويب بشكل يجعله يبدو وكأنه تطبيق أصلي.

ووفقا لموقع Windowscentral الأمريكى، يجلب هذا التحديث الجديد عدة فوائد، ويضيف أيضًا دعمًا للرسائل المباشرة التى أعلن انستجرام لأول مرة عن قدومها إلى سطح المكتب فى يناير، إذ يتيح لك الإصدار الجديد إرسال واستقبال الرسائل المباشرة بشكل سهل وبسيط.

ويعنى وصول الرسائل المباشرة على سطح المكتب أنك لن تحتاج إلى استخدام هاتفك للرد على الرسائل أو إرسالها، ورغم ذلك فهذه الميزة لا تزال غير موجودة على موقع الويب عند زيارته عبر متصفح الويب، مما يجعل هذا التحديث مهم، إذ يجعل استخدام انستجرام على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أكثر متعة قليلاً.

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يمكنك الحصول على هذا التحديث الآن على متجر مايكروسوفت باستخدام الإصدار 42.0.2.0 من انستجرام، وإذا كنت تستخدم Windows 10 على جهاز مثل Surface Pro X ، فمن المحتمل أن تلاحظ أداء أفضل من تطبيق انستجرام أيضًا.

ومن المتوقع أن يفيد هذا التحديث مستخدمى ويندوز 10، فى السنوات الأخيرة، سمحت الشركة بتطبيق نظام ويندوز الخاص بها، مع ظهور تحديثات بشكل غير منتظم، والآن بعد أن أصبح التطبيق PWA ، يجب أن تأتى تحديثات الميزات بشكل منتظم.

جدير بالذكر كشفت المسربة الشهيرة جين مانشون وونج عن وجود عدد من المميزات الجديدة القادمة لتطبيق مشاركة الفيديو "إنستجرام"، والتى ستأتى بشكل خاص لمستخدمي أندرويد، حيث أشارت إلى أنه سيكون بمقدور مستخدمي التطبيق على المنصة المملوكة لجوجل إزالة المتابعين مباشرةً من ملفهم الشخصي على إنستجرام.