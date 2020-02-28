شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 10 مليارات دولار فى مكاتب ومراكز بيانات جديدة خلال 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لجوجل أمس الأربعاء أن الشركة ستستثمر أكثر من 10 مليارات دولار فى مكاتب ومراكز بيانات جديدة فى 11 ولاية وهى كولورادو وجورجيا وماساتشوستس ونبراسكا ونيويورك وأوكلاهوما وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس وواشنطن وكاليفورنيا، خلال العام الجارى.

ووفقا لموقع صحيفة التايمز أوف إينديا، سيضاف هذا الاستثمار الجديد إلى الـ13 مليار دولار التى استثمرتها جوجل فى مشاريع أمريكية مماثلة فى عام 2019، ارتفاعًا من 2.5 مليار دولار فى مشاريع بنية تحتية مماثلة فى عام 2018.

وكتب بيتشاى بمنشور عبر مدونة الشركة الرسمية: "هذه الاستثمارات ستخلق الآلاف من الوظائف - بما فى ذلك وظائف داخل جوجل، ووظائف البناء فى مراكز البيانات ومرافق الطاقة المتجددة، والفرص فى الشركات المحلية فى البلدات والمجتمعات المحيطة بها".

واستشهد بيتشاى بتقرير لمؤسسة Progressive Policy Institute غير الربحية، والذى أشار إلى ألفابييت الشركة الأم لجوجل باعتبارها أكبر مستثمر للولايات المتحدة فى العام الماضى، إذ أكد مايكل ماندل، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين بالمؤسسة أنه يشعر أن استثمارات ألفابيت إضافة إيجابية صافية للاقتصاد الأمريكي.

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وقال ماندل: "نتتبع الاستثمار المحلى كل عام فى تقرير أبطال الاستثمار لدينا، وفى عام 2019 ، احتلت ألفابيت المرتبة الأولى للمرة الأولى، تليها AT&T و أمازون، إذ تساهم الشركات التى تستثمر فى الولايات المتحدة، مثل الفابيت و AT&T وأمازون، فى نمو الإنتاجية وخلق الوظائف ورفع الأجور، وسنكون جميعًا فى وضع أفضل إذا اتبعت المزيد من الشركات خطى شركة ألفابيت واستثمرت فى الاقتصاد المحلي. "

جدير بالذكر لدى جوجل وجود فى 26 ولاية، بما فى ذلك 11 دولة ستستثمر فيها أكثر فى هذا العام.