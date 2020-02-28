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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول ولادة لفهد بعملية حقن مجهرى من خلال استخدام رحم بديل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تخصيب بيضها باستخدام السائل المنوي الذي تم جمعه في بداية العام الماضي من جنب ذكرين، وهذه هي المحاولة الثالثة من جانب العلماء للنجاح في ولادة فهود صحية.
قال الدكتور راندي جونج ، نائب رئيس صحة الحيوان في كولومبوس: "قد يكون هذان الشبلان صغيرين لكنهما يمثلان إنجازًا كبيرًا، حيث يعمل علماء الأحياء المختصون وعلماء الحيوان معًا لإنشاء هذه الأعجوبة العلمية".
الحقن المجهرى
وأضاف جونج: "هذا الإنجاز يوسع المعرفة العلمية لتكاثر الفهد، وقد يصبح جزءًا مهمًا من إدارة السكان للأنواع في المستقبل".
ولاحظ الفريق أن أنثى الفهد كبيبي، التي تبلغ من العمر ست سنوات ونصف، وإيزابيلا ، البالغة من العمر 9 سنوات ، لديهما جينات لها قيمة في الحفاظ على نسب قوية من الفهود في رعاية الإنسان.
وتم استخراج وتخصيب البيض من كلا الإناث في مختبر حديقة حيوان كولومبوس باستخدام السائل المنوي المذاب الذي تم جمعه في الأصل في فبراير 2019 من اثنين من الفهود، ثم تم زرع أجنة المرحلة المبكرة من كيبيبي في إيزابيلا.
فهد الحقن المجهرى
وبعد حوالي شهر، كشفت الموجات فوق الصوتية أن جنينين كانا ينموان داخل إيزابيلا، وقال جيسون أهيستوس، منسق آكلات اللحوم في فوسيل ريم للحياة البرية: "أنا فخور جدًا بالفريق على هذا الإنجاز".
وأضاف أهيستون: "إنه يوفر لمجتمع الحفاظ على الفهود أداة أخرى لاستخدامها في إدارة الفهد، سواء في الموقع أو خارج الموقع، كما أنه يفتح الباب بالفعل أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن أن تساعد سكان الفهود حول العالم".
فهد الحقن المجهرى
يصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الفهود على أنها "معرضة للخطر"، مع اتجاه سكاني متناقص في إفريقيا، ويقدر العلماء أن عدد السكان قد انخفض إلى حوالي 7500 فقط، ويعمل النشطاء والخبراء الآن على تقديم عريضة لإضافتهم إلى القائمة المهددة بالانقراض.
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