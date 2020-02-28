شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعى يحقق أول التحام فضائى على بعد 22500 ميل فوق الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفد قمر صناعى من الوقود تقريبًا أثناء وجوده في المدار، ولكنه تلقى فرصة ثانية للحياة بعد الانتهاء من الالتحام الفضائي الأول من نوعه، حيث أعلنت شركة نورثروب جرومان وإنتلسات عن الربط الناجح بين القمرين على بعد حوالي 22500 ميل (36000 كيلومتر) فوق الأرض أمس، وتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها قمرين صناعيين إلى مدار مثل هذا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تنفيذ عملية الإنقاذ الجديدة في مدار أعلى قليلاً لتجنب تعريض أقمار صناعية أخرى للخطر إذا حدث خطأ ما.

ولم يتم تصميم القمر الصناعي إنتلسات مطلقًا لهذا النوع من الالتحام، لكن المسؤولين قالوا إن كل شيء سار على ما يرام، وبمجرد إعادة المناورة إلى مدارها التشغيلي، سيستأنف القمر الصناعي إنتلسات عملياته خلال شهر أو شهرين آخرين.

وسيكون القمر الصناعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا MEV-1، بمثابة مرشد من نوع ما لرفيقه إنتل سات القديم، ووصف مسؤولو الشركة هذه اللحظة بأنها تاريخية لتجارة الفضاء، على غرار التقاط ثلاثة رواد في الفضاء لقمر انتيلسات قبل 28 عامًا.

Advertisements

وقال توم ويلسون ، رئيس SpaceLogistics ، وهي شركة تابعة لشركة نورثروب جرومان: "إننا ندفع حدود ما يعتقد الكثيرون أنه سيكون مستحيلاً"، مضيفا "المستحيل هو الآن حقيقة واقعة.. اليوم مثال رائع على ذلك ".

وقد تم إطلاق القمر الصناعي نورثروب جرومان (MEV-1) من كازاخستان في أكتوبر، وحاليا التحم بالقمر الصناعي إنتلسات 901 البالغ من العمر 19 سنة، وسيبقى الثنائي مرتبطًا للسنوات الخمس المقبلة.

ورفض المسؤولون تحديد تكلفة العملية أو تكاليف عمليات الإنقاذ المستقبلية، وقال ستيفن شبنجلر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتلسات ، كانت هناك قضية عمل قوية للقيام بمحاولة إنقاذ مع خمس سنوات أخرى من التشغيل من القمر الصناعي.