كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Orbitkey Nest”..منظم مكتبي صغير يحصد نصف مليون دولار على كيك ستارتر متابعة-سنيار: بعد إطلاقه على كيك ستارتر في وقت سابق من هذا الشهر، جمع منظم Orbitkey Nest أكثر من 500000 دولار بفضل أكثر من 4400 من المؤيدين مع بقاء 21 يوما. تطلب منظم المكتب المحمول والقابل للتخصيص المزود بشاحن لاسلكي مدمج هدف تعهد يبلغ حوالي 20000 دولار للمرور إلى الإنتاج. Advertisements تم تصميم “Orbitkey Nest” لتوفير حقيبة حمل صغيرة لمستلزماتك اليومية، وهو مزود بشاحن لاسلكي يمكّنك من شحن هاتفك الذكي وسماعات الرأس والمزيد أثناء التنقل. تم إطلاق Nest، الذي أنشأته Orbitkey، هذا الأسبوع عبر Kickstarter وقد جمع بالفعل أكثر من 500000 دولار بفضل أكثر من 2000 من المؤيدين، وتبدأ التعهدات من 84 دولارا.

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