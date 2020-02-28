شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوجة تكتشف خيانة زوجها من خلال مساعد صوتى.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير لموقع "ميرور" البريطانى أن مساعد اليكسا التابع لشركة أمازون ساعد سيدة على اكتشاف خيانة زوجها، إذ كشفت أن جهاز مكبر الصوت الذكى Amazon Echo سجل سرا العلاقة الحميمة بين زوجها وامرأة أخرى، وكتبت هذه السيدة التى تدعى "بيكى ستون" على موقع ريديت قائلة: "منذ عشرة أشهر تركنى زوجى وابنتى البالغة من العمر ستة أشهر، بسبب علاقة عاطفية قصيرة مع امرأة فى العمل كما قال لى، لكنى اكتشف اليوم أن الأمر مستمر طوال الوقت حتى أثناء مكافحتنا من أجل الحفاظ على أسرتنا، فعندما تلقينا المساعدة النفسية اللازمة، كل شيء كان مجرد أكاذيب".

اكتشفت بيكى التسجيلات أثناء إعداد جهازها الجديد، وأضافت: "لقد اكتشفت ذلك لأننى اشتريت جهازا جديدا وأثناء إعداده، أدركت أنه مرتبط بحساب العائلة المميز لدينا، ووجدت فى السجل صوت ممارسة العلاقة".

أوضحت أمازون: "تُستخدم التسجيلات الصوتية لتحسين دقة تفاعلاتك مع أليكسا، قد يؤدى حذف التسجيلات الصوتية المرتبطة بحسابك إلى تقليل تجربتك. "

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إذا كنت تستخدم متحدثًا يدعم المساعد الصونتى اليكسا، لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة للاستماع إلى تسجيلات محادثاتك، ثم حذفها نهائيًا، من خلال اتباع الخطوات التالية معرفة كيفية الاستماع إلى تسجيلات أليكسا لمحادثاتك وحذفها

افتح تطبيق Alexa

انتقل إلى قائمة الإعدادات

اختر الإعدادات

حدد Alexa Privacy ، ثم حدد إدخالًا أو راجع نطاقًا زمنيًا محددًا

، ثم حدد إدخالًا أو راجع نطاقًا زمنيًا محددًا اضغط على النص الذى تريد سماعه، ثم اضغط فوق أيقونة التشغيل

إذا كنت ترغب فى حذف تسجيل، فما عليك سوى تحديد المربع الفارغ بجواره، ثم الضغط فوق "حذف التسجيلات المحددة"

ويمكنك أيضا الانتقال إلى موقع أمازون على متصفح الويب الخاص بك لتغيير إعداداتك، بدلا من القيام بكافة الخطوات السابقة.