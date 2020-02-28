شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: نستعد لافتتاح أول متاجرنا بالهند بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذى لأبل أن الشركة تستعد لافتتاح أول متجر لها للبيع بالتجزئة فى الهند بحلول عام 2021، فخلال حديثه إلى المستثمرين فى الاجتماع السنوى لحملة الأسهم فى أبل بارك فى كوبرتينو بكاليفورنيا، أكد كوك أن الشركة ستفتح أول منفذ للبيع بالتجزئة فى ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية فى العالم العام المقبل، وفقًا لتقارير موقع Apple Insider الأمريكى.

وقال كوك: "لا أريد أن يدير شخص آخر العلامة التجارية لنا، فلن نكون شريكًا جيدًا فى مجال البيع بالتجزئة، ونود أن نفعل الأشياء على طريقتنا".

وتمتلك أبل حاليًا منافذ بيع تابعة لجهات خارجية مخصصة لبيع أجهزتها فى البلاد، لكن هناك تقارير تفيد بأن شركة أبل قد استأجرت موقعًا فى مومباى من أجل متجر البيع بالتجزئة الذى يحمل علامتها التجارية المرتقب، لكن الشركة لم تكشف عن الموقع بعد.

من المتوقع أن يبدأ متجر أبل الحصرى العمل فى الربع الثالث من هذا العام، إذ تقوم الشركة ببيع أجهزتها فى الهند حاليًا من خلال بائعى التجزئة خارج الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية مثل Flipkart و Amazon.in.

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وقد قال كوك العام الماضى ترحيبا بخطوة تقليل الهند لبعض إجراءتها الصارمة: "نحن نقدر الدعم والعمل الجاد الذى قام به رئيس الوزراء ناريندرا مودى وفريقه لجعل هذا ممكنًا ونتطلع إلى اليوم الذى نرحب به بالعملاء فى أول متجر لبيع التجزئة أبل فى الهند. "

وفقًا لـ Navkendar Singh ، مدير الأبحاث فى IDC India ، فإن أبل معروفة بمتاجر التجزئة التابعة لها، والخبرة التى توفرها من حيث الشراء ومعرفة الموظفين والخدمات الأخرى، إذ قال: "بالنظر إلى أهمية عدم الاتصال بالإنترنت كقناة فى بلد متنوع مثل الهند، حيث يحب المستهلكون أن يلمسوا ويشعروا ويختبروا المنتجات، تعد المتاجر نقطة اتصال مهمة للغاية لأى شركة مستهلكين"