كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جاكيت “GRAPHITY”…مصنوع من غشاء قطني من طبقات الجرافين

متابعة-سنيار: توجه المصمم الإيطالي “نيكولاس نافارو” إلى كيك ستارتر لإطلاق سترته الجديدة المصنوعة من غشاء قطني من طبقات الجرافين، حيث يوفر طبقة مقاومة للماء وللرياح بنسبة مئة في المائة.

وقال Navarro: “لقد بدأ كل شيء منذ عدة سنوات، فقد كنا فريقا من المصممين الذين يعملون على المنسوجات المبتكرة، وكان هدفنا صنع سترة ثورية من شأنها أن تغير صناعة الأزياء إلى الأبد، وكنا نعلم أنها ستكون مهمة صعبة، لكننا كنا مستعدين للتحدي”.

وأضاف: “في البداية، اشترينا أفضل السترات في السوق فقط لرؤية ما هو مفقود، ومعرفة كيف يمكننا تحسينها، ولسوء الحظ، وجدنا أن أيا منها لا يرقى إلى الكمال، لهذا السبب بدأنا في البحث عن خيارات جديدة، وكنا ملتزمون بالعثور على أفضل المواد الممكنة، وكان البحث طويلا وصعبا، ولكن بعد سنتين، وجدنا مادة غيرت اللعبة وتسمى الجرافين، تتميز بخصائص لم يسبق لها مثيل من قبل، فقد فاز العلماء الذين تمكنوا من توليف الجرافين بجائزة نوبل لهذا الإنجاز، ولأن هذه المادة ستحدث ثورة في صناعة الملابس أردنا أن نكون في مقدمة هذه الثورة”.

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سترات GRAPHITY متوفرة عبر Kickstarter مع تعهدات مبكرة من 249 يورو.