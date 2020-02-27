شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تستعين بالطائرات بدون طيار لمتابعة عمليات صيانة مترو طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى أن عمال الصيانة داخل نظام مترو طوكيو يتم مساعدتهم بواسطة طائرات بدون طيار مقاس 8.5 بوصة يتم التحكم فيها عن بُعد، إذ وضعت الطائرة بدون طيار التى يبلغ حجمها 2.5 رطل (1.15 كجم) فى كرة بلاستيكية لحمايتها من أى مطبات أو مشقات أثناء التنقل فى المتاهة.

وتسمح الكاميرات الموجودة على الطائرة بدون طيار المصممة خصيصًا للمشغلين بإجراء المسح الضوئي، لأجزاء شبكة النفق التى الصعب الوصول إليها، بحثًا عن علامات التلف، بدلا من الطرق التقليدية التى تتطلب استخدام البشر للشعلة لرؤية علامات التلف، ثم يضطرون إلى استخدام المركبات والمنصات للوصول إليها.

تدير محطة مترو طوكيو 85 فى المئة من شبكة المترو المترامية الأطراف فى عاصمة البلاد وتستخدم الطائرات بدون طيار لتفقد المناطق العليا من الأنفاق، كما أن الطائرات بدون طيار صغيرة وسهلة التحكم ولا تتطلب عمليات التفتيش الخاصة بها تركيب المنصات والسقالات المستهلكة للوقت والمكلفة.

يمكن أن تقترب هذه الطائرات بدون طيار أيضًا من الجدران للبحث عن علامات التدهور، إذ تم إطلاق طائرة بدون طيار لمترو طوكيو لأول مرة فى 6 فبراير على خط هانزومون، وكشف حدث صحفى عن التكنولوجيا هذا الأسبوع.

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وهناك خطط لطرح عمليات التفتيش باستخدام الطائرات طيار لجميع خطوط شبكة المترو التسعة فى المستقبل، وقال مسؤول بالشركة: "نريد استخدام طائرات بدون طيار لفعل المزيد من أجل السلامة."

يمكن أن تطير الطائرة بدون طيار لمدة تصل إلى خمس دقائق متواصلة على ارتفاع يصل إلى 164 قدم (50 متر) أعلاه من المشغل.

وأثناء التجربة، قام موظف بإجراء اختبار لطائرة بدون طيار عبر نفق تدريب واستخدم كاميرات على متنها لالتقاط صور للمناطق القريبة من السقف والفتحات، ويمكن بث الفيديو مباشرة على أجهزة الكمبيوتر حتى يتمكن المهندسون من البحث عن علامات الضعف التى تتطلب المزيد من الفحص.