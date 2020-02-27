شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة التوجيه التلقائى للرسائل على جى ميل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من السهل إعادة توجيه رسائل البريد الإلكترونى تلقائياً فى جى ميل إلى عنوان بريد إلكترونى آخر، وسواءً كان ذلك لإرسال عبء العمل الخاص بك إلى شخص آخر، بينما أنت فى إجازة أو لضمان حصولك على رسائل البريد الإلكترونى أثناء التنقل، كما لا يلزم أن يكون عنوان إعادة التوجيه حساب بريد إلكترونى فى جى ميل، كما يمكنك أيضًا تشغيل الوظيفة أو إيقافها فى أى وقت، إليك كيفية فعل ذلك

كيفية إعادة توجيه رسائل البريد الإلكترونى تلقائياً فى جى ميل:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب جى ميل الخاص بك على جهاز الحاسب.

اضغط على أيقونة "الترس" بالقرب من الزاوية اليسرى العليا، ثم حدد "الإعدادات".

فى الصفحة التالية، اضغط فوق علامة التبويب التى تشير إلى (إعادة التوجيه وبروتوكول POP / MAP).

قم بالضغط على خيار "إضافة عنوان إعادة توجيه".

أدخل البريد الإلكترونى الذى ستتم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكترونى إليه فى الشريط المنبثق، ثم اضغط على "التالي" ثم قم بالضغط على خيار "المتابعة" فى النافذة المنبثقة التالية.

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سيتم إخبارك الآن أنه قد تم إرسال طلب تأكيد إلى حساب البريد الإلكترونى الذى سيتم إعادة توجيه الرسائل إليه، حيث يجب عليك كتابته فى المربع الظاهر أمامك، لذا قم بتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكترونى هذا وافتح الرسالة التى وصلتك واحصل على رمز التأكيد ثم أدخله فى المربع المخصص.

اضغط فوق "حفظ التغييرات".

لإيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل إعادة توجيه البريد الإلكترونى، ما عليك سوى الضغط فوق خيار "تعطيل إعادة التوجيه" وذلك من خلال الوصول إلى تبويب (إعادة التوجيه وبروتوكول POP / MAP).

كما يتيح جى ميل للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكترونى كمرفقات، فبدلاً من إعادة توجيه رسائل البريد الإلكترونى الفردية، أو تنزيلها واحدة تلو الأخرى، تعمل غوغل على تبسيط العملية من خلال أتمتة خطوات التنزيل والتحميل باستخدام واجهة المستخدم الخاصة بجى ميل، حيث تتيح لك هذه الميزة سحب وإفلات رسائل البريد الإلكترونى التى تريد إعادة توجيهها داخل نص الرسالة، كما تتيح لك أيضا سحب رسائل بريد إلكترونى متعددة إلى سلسلة رسائل جديدة ما يجعلها أكثر فائدة.