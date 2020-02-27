تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على خطط سامسونج لإطلاق جهاز Galaxy Tab S6 Lite قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي من سامسونج مؤخراً بعد أن أعتمدت تقنية Bluetooth في الجهاز إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

بعد أن قدمت شركة سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 اللوحي في شهر أغسطس من العام الماضي، ومن ثم قدمت جهاز Galaxy Tab S6 5G في شهر يناير، رصد إصدار Lite جديد من السلسلة بنموذج رقم SM-P615.

لم تكشف التسريبات التي رصدت حول جهاز Galaxy Tab S6 Lite عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، إلا أن التسريبات أكدت على دعم الجهاز لتقنية البلوتوث 5.0، كما كشفت تسريبات أخرى من Geekbench على أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة معالج Exynos 9611 ، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

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وفي تقرير أخر من SamMobile كشف عن نموذج برقم SM-P615 يدعم شبكات LTE، بينما يأتي نموذج أخر من جهاز Galaxy Tab S6 Lite برقم SM-P610 والذي يدعم شبكات Wi-Fi فقط، أيضاً من المقرر أن يأتي كلا النموذجين بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الأسابيع المقبلة.

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