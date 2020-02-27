تكنولوجيا: Timex تكشف عن ساعة ذكية بنظام GPS وتدعم عمر شحن 25 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Timex اليوم ساعة Timex Ironman R300 الذكية التي تنطلق بدعم تقنية GPS، وعمر شحن يستمر حتى 25 يوم، كما تتوفر على موقع الشركة الرسمي بسعر 120 دولار.

إشتهرت شركة Timex بإصدارتها من الساعات المميزة بتصميم من البلاستيك التي تستهدف غالباً المستخدمين من صغار السن، واليوم تنتقل Timex للمنافسة في سوق الساعات الذكية بإصدارها الجديد Timex Ironman R300.

قدمت Timex في السابق العديد من سوارات اللياقة البدنية التي جاءت بمميزات تشمل شاشة بخاصية اللمس، تقنية GPS، إلى جانب مميزات في رصد سرعة المستخدم، والمسافات التي يقطعها، مع إشعارات للمكالمات المستلمة، ودعم تحميل بيانات اللياقة البدنية.

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وتأتي ساعة Ironman R300 الذكية اليوم لدعم المستخدم أيضاً بإرشادات للياقة البدنية من top athletes وcoaches، كما تتميز شاشة الساعة الذكية بخاصية always-on، وتدعم المستخدم في تتبع حالته أثناء النوم، وتقدم عمر شحن يستمر حتى 25 يوم دون تقنية GPS، أو 20 ساعة مع تقنية GPS.

أيضاً تدعم ساعة Ironman R300 الذكية مقاومة الماء عند عمق 30 متر، لذا يمكن أن تقدم دعم جيد للمستخدمين أثناء تدريبات السباحة، كما تأتي بسعر جيد يصل إلى 120 دولار فقط.

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