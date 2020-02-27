سامسونج تهيمن على مبيعات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأخير من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - سيطرت شركة سامسونج مرة أخرى على شحنات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019. يشير تقرير صادر عن Korea Herald نقلاً عن إحصائيات وبيانات من شركة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق إلى أن شركة سامسونج قد تمكنت من الإستحواذ على حصة سوقية تبلغ 57 في المئة وهو ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 14 في المئة مقارنة مع أرقام الربع الثالث من العام 2019. على الرغم من هذا التراجع، إلا أن 7 من أكثر 10 هواتف مبيعًا كانت من صنع شركة سامسونج مع تصدر الهاتف Galaxy Note 10+ 5G للقائمة ويليه iPhone 11 و Galaxy Note 10 5G.

احتلت شركة أبل المرتبة الثانية بحصولها على 28 في المئة من السوق بعدما حققت نموًا قدره 17 في المئة مقارنة مع الربع السابق، والفضل في ذلك يعود إلى الأداء القوي لسلسلة هواتف iPhone 11 Series. أكملت شركة LG قائمة الشركات الثلاثة الأولى بحصولها على حصة سوقية قدرها 15 في المئة. ككل، نما سوق الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية بنسبة 1.6 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019.