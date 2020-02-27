Huawei ستعرض رسميًا هاتفها القابل للطي الجديد Huawei Mate Xs للبيع يوم 5 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate Xs يوم الإثنين الماضي. هذا الهاتف الجديد يأتي مع معالج أحدث والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن مفصل جديد أكثر صلابة، وواجهة EMUI 10 الأحدث من الشركة، ولكن مع سعر أعلى أيضًا.

عندما كشف السيد Richard Yu عن الهاتف، قال بأنه سيكون متوفرًا للشراء في الشهر المقبل، ولكن لم يحدد التاريخ بالضبط. ومع ذلك، فقد حصلنا الآن على معلومات إضافية تفيد أن الهاتف Huawei Mate Xs الجديد سيصل في البداية إلى الصين، وسيُعرض للبيع هناك إبتداء من 5 مارس.

وفيما يخص الأسعار، فقد ذكرت شركة Huawei أن الهاتف Huawei Mate Xs سيُكلف 2499 يورو على الصعيد العالمي، بينما سيُكلف ما يُعادل 2400 دولار أمريكي أو ما يُعادل 2225 يورو في الصين.

للتذكير، الهاتف Huawei Mate Xs الجديد يأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei، ومفصل مُحسن، ونظام تبريد مُحسن، في حين ظلت الشاشة والكاميرات والتصميم العام على حالها تقريبًا.

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يمتاز الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بهيكل من طبقتين مما يمنح قوة إضافية لشاشة OLED المرنة والتي لا تزال تحتفظ بحجم 8 إنش وبدقة 2480×2200 بكسل. وعندما يتم طي الهاتف، فأنت تحصل على شاشة أساسية بحجم 6.6 إنش، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على شاشة طويلة يمكنك إستخدامها كعدسة الرؤية للكاميرا الأمامية.

وفيما يخص الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Mate XS بثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل علما أن هذه الأخيرة تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وعلاوة على ذلك، فهناك كاميرا إضافية عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

في الداخل، تم تزويد الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بمفصل Falcon Wing جديد تقول شركة Huawei أنه ينبغي أن يكون أكثر قوة. يبدو أفضل قليلاً، ولكنه لا يزال يعرض التجعد على الشاشة. وبصرف النظر عن المفصل، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W.

كما يتوقع الجميع، الهاتف Huawei Mate Xs الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكن هذا النظام خالي من التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. وبدلاً من ذلك، فقد قررت شركة Huawei في الهاتف الجديد الإعتماد على حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لها.