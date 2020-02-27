رصد الهاتف BlackShark 3 5G يحقق نتيجة قياسية في منصة إختبارات الأداء AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi لإطلاق هاتفها التالي في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل. وعلى هذا النحو، فقد تكثفت التسريبات حول الهاتف BlackShark 3 خلال الأسابيع القليلة الماضية، واليوم تم رصد هذا الهاتف يحقق نتيجة مذهلة في إختبارات الأداء من شأنها أن تُسيل لعاب اللاعبين.

في الواقع، لقد تم رصد الهاتف BlackShark 3 القادم من شركة Xiaomi يحقق 620952 نقطة في منصة إختبارات الأداء AnTuTu. هذه هي أعلى نتيجة يتم تسجيلها على منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا، لذلك هذا بالتأكيد يجعل BlackShark 3 هو الهاتف الذي يحلم به كل لاعب.

وبناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فسوف يأتي الهاتف Xiaomi BlackShark 3 مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع شاشة تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

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أما وقد قلنا ذلك، فسوف تقوم شركة Xiaomi أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية BlackShark، بالتعاون مع شركة Tencent الرائدة في مجال الألعاب لإطلاق نسخة أخرى من الهاتف BlackShark 3 ستحمل إسم Xiaomi BlackShark 3 Tencent Edition. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 3 في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على المزيد من التفاصيل في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف.