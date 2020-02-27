فيروس كورونا يتسبب في زيادة الطلب على لوحيات iPad في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - سيطر iPad من شركة آبل على سوق الأجهزة اللوحية منذ فترة طويلة جدًا، ولكن يبدو أنه في الأونة الأخيرة في الصين، كان هناك زيادة في الطلب عليها. هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes والذي يقول بأن هناك زيادة في الطلب على الأجهزة اللوحية في المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا.
كما سمعت على الأرجح، أدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات مؤقتًا بينما تُحاول الحكومة إحتوائه. ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يمكن توقع إيقاف الأعمال تمامًا، فقد لجأ الكثيرون إلى سيناريوهات العمل عن بُعد، حيث يُتوقع من الموظفين العمل من المنزل عن بُعد.
نتيجة لذلك، هناك زيادة في الطلب على الأجهزة المحمولة مثل لوحيات iPad، فهي تبدو مثالية للعمال والطلاب لمواصلة إنتاجيتهم حتى أثناء وجودهم في المنزل. أفاد تقرير DigiTimes أيضًا أنه نتيجة للطلب المتزايد، نفدت الأجهزة اللوحية في العديد من المتاجر الإلكترونية على الإنترنت، وتلك التي لا تزال تملك بعض المخزون قررت رفع الأسعار للإستفادة من النقص.
لقد تردد سابقًا أن هناك إحتمال أن تستفيد شركات مثل آبل من فيروس كورونا، حيث تنبأ البعض بأنه قد يكون هناك زيادة في حجم الإنفاق على متجر Apple App Store حيث يضطر المزيد من الناس من البقاء في منازلهم ويحتاجون إلى إيجاد وسائل بديلة للترفيه.
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