شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. بوتين لا يستخدم الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع وكالة تاس الروسية ضمن مشروع "20 سؤال لفلاديمير بوتين"، أنه لا يستخدم الهواتف الذكية ويفضل الخطوط الخاصة، وردا على سؤال ما إذا كان التقدم التقنى يقلقه، أجاب الرئيس الروسى بالنفى، وقال: "أنا مرتاح لأننى لا أستخدم أيا من هذه الأشياء، ببساطة لدى وسائل أخرى".

وأضاف أنه أحيانا ما يستخدم الهاتف الذكى، حينما يمرر له أحد موظفيه مكالمة تليفونية عبر الهاتف، إلا أنه أضاف: "من الأسهل بالنسبة لى التقاط هاتف الخط الخاص، وسوف يتمكنون من إيصالى بأى شخص".، حسب روسيا اليوم.

فى الوقت نفسه أعلن بوتين أن علاقته بالتقدم التكنولوجى إيجابية، مضيفا أن "إيقاف هذا التقدم مستحيل، ولا أحد يعتزم ذلك".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، قد قال عام 2018 إن بوتين لا يستخدم الهاتف الذكى، وأشار وقتها أن "إن التلفون القديم الطيب سوف يعيش أطول من كل هذه الهواتف الذكية".

وقد أثار الرئيس الروسى الجدل أيضا منذ عدة أسابيع، بعد أن نشر الكرملين صورا أكد فيها أن الرئيس الروسى لا يزال يستخدم نسخة قديمة من نظام التشغيل ويندوز على جهاز حاسبه الخاص، مما يجعله عرضة للاختراق.

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وكشفت الصور التى نشرتها خدمة الكرملين الصحفية عن غير قصد أن جهاز الحاسب الخاص بالرئيس يعمل بواسطة إصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز.

وأظهرت الصور أن حاسب فلاديمير بوتين يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز إكس بى Windows XP، وهو نظام تشغيل أوقفت مايكروسوفت حصوله على تحديثات الأمان فى عام 2014، مع استثناءات من حين لآخر، مما يجعله أكثر عرضة للاختراق، لكن يبدو أن لوائح الحكومة الروسية منعت بوتين من التحديث إلى ويندوز 10.