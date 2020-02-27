شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دوريات للروبوتات بالمستشفيات الصينية للحد من انتشار كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الأطباء الصينيون على المساعدة فى معركتهم ضد فيروس كورونا، إذ يتم استخدام مجموعة من الروبوتات فى مستشفيات فى شنيانج بمقاطعة لياونينج بشمال شرق الصين، على أمل منع الفيروس من الانتشار، إذ يمكن لهذه الروبوتات التحقق بسرعة من درجات حرارة وهويات الأشخاص، وحتى تطهيرهم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

أوضحت وكالة فرانس برس: "يستخدم المستشفى الروبوت لتخفيف الضغط على الطاقم الطبى فى الخطوط الأمامية ولتجنب الإصابة بالعدوى الناجمة عن الفيروس COVID-19".

ولا تعد هذه الروبوتات الوحيدة المستخدمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تم نشر ستة عشر روبوتًا يطلق عليها Little Peanut’ فى مستشفى فى مدينة هانجتشو، حيث يقوموا بتوصيل الطعام للأشخاص فى الحجر الصحي.

وفى الوقت نفسه، تم التبرع بسبعة روبوتات طبية و 14 روبوت تقديم الطعام إلى الصليب الأحمر بشنيانج لمساعدة المستشفيات على مكافحة الفيروس.

Advertisements

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أشاد الرئيس الصينى شى جين بينج بتقنيات الصين الرائدة التى تساعد على كبح انتشار الفيروس، وقال: "إن مكافحة الوباء لا يمكن أن تتحقق بدون دعم العلم والتكنولوجيا".

وفى الوقت نفسه، دعت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية القطاع التكنولوجى إلى المساعدة، مما يشير إلى أنه ينبغى نشر الروبوتات وآلات فحص درجة الحرارة والأجهزة التى يمكن أن تساعد فى الحد من الاتصال البشري.

جدير بالذكر يمكن للروبوتات أيضا مساعدة الأطباء على الاتصال بالمرضى عن بُعد بالفيديو ومراقبة صحتهم، وتقديم العلاج للمرضى المصابين، والتوصيل الآمن للسلع الطبية فى المستشفيات فى المناطق الحضرية فى الصين، وأصبحت الآن بمثابة بديل آمن يساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.