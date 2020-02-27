تكنولوجيا: Realme X50 Pro أول هاتف في العالم يدعم نظام الملاحة NavIC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Realme مؤخراً عن هاتف Realme X50 Pro، واليوم أكد Madhav Sheth الرئيس التنفيذي للشركة على أن الهاتف يدعم بالفعل نظام NavIC أو نظام الملاحة الذي يرتكز على الأقمار الصناعية في الهند.

في إطار المنافسة القائمة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme على أن هاتف Realme X50 Pro هو أول الإصدارات التي تنطلق بنظام NavIC، وهي من المميزات التي تقدم قريباً في هاتف Redmi K30 Pro.

بعد أن أشارت شاومي في تصريحات سابقة على خططها لإطلاق هاتف Redmi K30 Pro القادم بنظام الملاحة القائم على الأقمار الصناعية في الهند، جاء إعلان Realme اليوم ليؤكد على أن الشركة قدمت بالفعل هذه الميزة في هاتف Realme X50 Pro الذي انطلق رسمياً في شهر فبراير الجاري.

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كما أكد Madhav Sheth على أن الشركة قدمت هاتف Realme X50 Pro كأول هاتف بهذه الميزة، كما تخطط الشركة أيضاً لإطلاق الإصدار الثاني بهذه الميزة للأسواق قبل الشركات المنافسة في سلسلة Realme 6 المقرر الإعلان عنها في 5 من مارس.

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