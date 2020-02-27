منظمة GSM Association تُوشح الهاتف OnePlus 7T Pro بجائزة أفضل هاتف ذكي في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من إلغاء نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي للجوال MWC التي كان من المقرر عقدها في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الجاري، فما زالت منظمة GSM Association التي تُشرف على تنظيم هذا الحدث تُعلن عن جوائزها العالمية للهواتف المحمولة في 8 فئات رئيسية. فاز الهاتف OnePlus 7T Pro بالجائزة الرئيسية، وهي جائزة أفضل هاتف ذكي خلال العام 2019.

هذا ما قاله القضاة الستة عشر عن إختيارهم : ” هذا أمر لا يُمكن التغاضي عنه تقريبًا من منظور تقني، مع سرعة المعالج الرائدة وسرعة الشحن والبرمجيات الممتازة. كمنتج شامل بسعر في متناول غالبية المستهلكين، ينبغي أيضًا الإعتراف بالشركة بفضل إستراتيجيتها الناجحة في مجال التسويق “.

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كما لاحظتم على الأرجح، يبدو أن هيئة المحلفين تأثرت أيضًا بالسعر المعقول للهاتف OnePlus 7T Pro، وإستراتيجية التسويق الشاملة المميزة لشركة OnePlus.