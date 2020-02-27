فيروس كورونا قد يفرض على طوكيو إلغاء دورة الألعاب الأولمبية 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يؤثر فيروس كورونا على الشركات والرحلات فحسب، بل أجبر الشركات أيضًا على الإنسحاب من المعارض والمؤتمرات. وقد أدى ذلك أيضًا إلى إلغاء أحد أكبر المعارض التجارية المتعلقة بالأجهزة المحمولة. الآن يبدو أن حدث رياضي كبير آخر قد يتعرض لخطر الإلغاء، وهذا الحدث هو دورة الألعاب الأولمبية المقرر عقدها في العاصمة اليابانية، طوكيو صيف هذا العام.

وفقا للعضو البارز في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، السيد Dick Pound، فقد إقترح أنه بسبب القلق المتزايد جراء إنتشار فيروس كورونا، هناك فرصة أنه إذا لم تتحسن الأمور، فإن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 يمكن أن تتعرض للإلغاء. في السابق، كان هناك بعض القلق بشأن ما إذا كان الحدث سيستمر أم لا.

في البداية، كان يُعتقد أن هذا لن يكون مشكلة، ولكن بعد تأكد ظهور حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا في اليابان، فهناك إحتمال أن تتعرض دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو للإلغاء. هذا صحيح، لن يتم تأجيل الدورة أو نقلها إلى بلد آخر، ولكن سيتم إلغاؤها مباشرة. في السابق، كان عمدة لندن قد عرض إستضافة دورة الألعاب الأولمبية إذا تطلب الأمر نقلًا، ولكن يبدو أن هناك الآن إحتمالًا لإلغائها.

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هذا قرار منطقي، فنظرًا لإنتشار الفيروس حيث أثر على العالم بأسره تقريبًا، فإن النقل لن يكون منطقيًا لأنه سيشكل نفس المخاطر. ومع ذلك، لا ينبغي إعتبار تصريحات Dick Pound بمثابة تأكيد. لقد اقترح فقط أن هناك احتمال أن تكون هذه هي النتيجة، ولكن حتى نحصل على بيان رسمي، لا تزال الألعاب مستمرة.