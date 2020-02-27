شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يشيد بخطوات الهند لاستكشاف القمر ويتعهد بمزيد من التعاون بمجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتقدم الهند السريع في استكشاف القمر، قائلا إن الولايات المتحدة تخطط لمزيد من التعاون مع الهند في عالم الفضاء، بعد الخطوات المذهلة التي قطعت في إطار استكشاف القمر الصناعي الهندي شاندرايان التابع لمنظمة أبحاث الفضاء (ISRO)، وذلك خلال خطاب ألقاه في الهند، حيث أكد ترامب في استاد بمدينة أحمد أباد "الهند والولايات المتحدة تعملان معا على مستقبل استكشاف الفضاء".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ترامب: "إن الهند تخطو خطوات مثيرة للإعجاب من خلال البرنامج القمري" تشاندرايان المثير" الذي يسير بسرعة كبيرة، وتتطلع أمريكا إلى توسيع التعاون في مجال الفضاء."

كما أن الهند لديها اتفاق لتبادل البيانات من أجل تقديم صور من مهمة تشاندرايان -2 إلى وكالة ناسا لبرنامج Artemis، حيث ذكرت صحيفة التايمز أوف إنديا، إنها مبادرة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لوضع رواد الفضاء على سطح القمر مرة أخرى بحلول عام 2024.

ووصلت تشاندرايان -2 إلى القمر في عام 2019 لبدء مهمة رسم خرائط للحصول على صور عالية الدقة للسطح، وهي صور يمكن أن تكون مفيدة لمهمات الهبوط في المستقبل.

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وحاولت الدولة إرسال مركبة هبوط تدعى فيكرام إلى السطح، ولكن تم تدمير الآلة الصغيرة في عملية الهبوط.

وأكدت بعثة سابقة باسم تشاندرايان -1 وجود ماء جليدي على سطح القمر في عام 2009، حيث تعتبر المياه موردا مهما للبعثات البشرية.

وتخطط الهند للقيام بمزيد من العمل بعد هذه المهمتين، مع تطوير Chandrayaan-3 لإطلاق ومحاولة هبوط أخرى العام المقبل.

وتتعاون البلدان في مشاريع أخرى خارج استكشاف القمر أيضًا، حيث تخطط ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية لإطلاق قمر صناعي جديد في عام 2022، ويمكن لهذا القمر الصناعي رصد الفيضانات والتغيرات الجليدية ورطوبة التربة.