شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كويكب بحجم غسالة يدور حول الأرض منذ ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد علماء الفلك زائرًا جديدًا في جاذبية الأرض، يدور مثل قمر صغير، حيث اكتشف ماسح السماء كاتالينا

"Catalina Sky Survey " وهو مشروع لاكتشاف الكويكبات والمذنبات تموله ناسا، هذا الكويكب الذى يسمى 2020 CD3، يدور حول كوكبنا منذ ثلاث سنوات، ويقدر قطر الكائن الكوني الصغير بحوالي ستة إلى 12 قدمًا وله سطوع سطحي مماثل للكويكبات من النوع C ، وهو غني بالكربون.

وعلى الرغم من وجود أكثر من مليون من الكويكبات المعروفة في النظام الشمسي، فإن هذا ثاني كويكب يدور حول الأرض، يتم اكتشافه بواسطة مشروع Catalina Sky Survey ويدعمه برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض (NEOO) التابع لمكتب تنسيق الدفاع الكوكبي (PDCO)، ويقع مقر المنظمة في جامعة أريزونا القمرية ومختبر الكواكب في توكسون بأريزونا، وتركز على تعقب واكتشاف الأشياء القريبة من الأرض.

ولعل آخر اكتشافاتهم 2020 CD3، الذى شوهد في سماء 15 فبراير بواسطة كل من الفلكيين Kacper Wierzchos و Teddy Pruyne.

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وتم رصد القمر المصغر أربع مرات بحلول 17 فبراير، وهو ما يكفي من الأدلة للتأكيد للخبراء على أنه يدور حول كوكبنا.

وقارن الفريق حجمه بحجم الغسالة، ويعتقد أنه يدور حول الأرض لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، استنادًا إلى حسابات المسار المدارى.

وكان آخر قمر صغير يظهر في جاذبية الأرض قد سقط من السماء فوق أستراليا، حيث تم رصد كرة النار لأول مرة بواسطة شبكة الصحراء النارية الأسترالية في أغسطس 2016، وفي ذلك الوقت اعتقد علماء الفلك أنها كانت نيزك عادى.

ويقول الباحثون الذين يدرسون مساره إن كرة النار، التي تسمى DN160822_03 ، كانت تدور حول الأرض قبل أن تفقد المدار، مما يجعلها قمرًا صغيرًا.