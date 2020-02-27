الهاتف الأكثر مبيعا في العالم يكشف أسعار سامسونغ المرتفعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تستمر أسعار الهواتف الذكية في الصعود والارتفاع، ولعل شركة سامسونغ “بالغت في تسعيرها لهواتفها” وفق تقرير حديث لسوق الهواتف الذكية.

التقرير الذي أعدته مؤسسة “أوميديا” ذكر بأن سامسونغ “جاوزت سقف التسعير من خلال هاتف غالاكسي إس 20 الجديد، الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا ويصل إلى 1.399 دولارًا لـ غالاكسي إس 20 ألترا.

تقول التقديرات الأخيرة، وفق ذات التقرير، إن الغالبية العظمى من المستهلكين يحبذون الهواتف الرخيصة، مثل التي تتيحها شركة أبل عبر هاتفها آيفون XR، الذي يبلغ سعره 599 دولارا، ما جعله الهاتف الأكثر مبيعًا في عام 2019، وفقًا لشركة الأبحاث “أوميديا”.

التقرير كشف أن شركة أبل سوقت نحو 46 مليون هاتف “XR” سنة 2019 بينما باعت نحو 37 مليون هاتف من نوع آيفون 11 الذي لا تتعدى قيمته 699 دولارا وهو الهاتف الذي احتل المرتبة الثانية عالميا من حيث المبيعات.

يذكر أن هاتف أبل الأخير (آيفون 11 برو) كان كذلك ضمن الهواتف العشرة التي مزجت بين الخصائص التقنية العالية والأسعار الرخيصة لكن المستهلكين أبانوا رغبة في هواتف أقل تكلفة منه بحسب تقرير (مؤسسة أوميديا).

في حين حظي آيفون “XR باهتمام المستخدمين الذين جعلوا منه أكثر الهواتف مبيعا في عام 2019 بالرغم من أنه لا يتيح خصائص كالتي يتمتع بها آيفون 11، و11 برو إلا أنه احتل مكانة “مرموقة” بين الهواتف الذكية.

Advertisements

وبالرغم من أنها تزاحم شركة أبل في قائمة أكثر الهواتف مبيعا، لم تستطع شركة سامسونغ أن تتبع ركب الأسعار الرخيصة الذي أضحى مجال آيفون في السنوات الأخيرة.

سامسونغ لديها غالاكسي إس 20 الذي يتمتع بميزات خارقة مقارنة بالهواتف الأخرى لكن سعره لم يعد في متناول الجميع خصوصا بعد إصدار آيفون الأخير.

سامسونغ تحاول الاستثمار في قوة الكاميرا وكذا استطاعة هواتفها التأقلم مع شبكات الجيل الخامس بسهولة لكن الزبائن يجدون سعر هاتف غلاكسي إكس 20 غاليا مقارنة بالهواتف الأخرى.

مؤسسة أوديم قالت إن شاشة غالاكسي الكبيرة أصبحت عائقا أمام طول عمر البطارية العامل المطلوب كثيرا إذ أضحت تستهلك قسطا كبيرا منها.

يذكر أن شركة سامسونغ تحاول منافسة أبل في سياق السباق على طرح هواتف رخيصة، إذ أنقصت من أسعار هواتفها نحو 10 دولارات هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.

وبينما يشتد الصراع على الأسعار بين سامسونغ وأبل، تحاول شركات أخرى مثل موتورولا وأل جي طرح هواتف بأسعار رخيصة لكن ميزاتها التقنية ليست بالجودة التي يتمتع بها هواتف آبل رخيصة الثمن.