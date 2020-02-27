تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على خططها لمعالجة مشكلات نظام الكاميرة في Galaxy S20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستجابت شركة سامسونج لآراء بعض المراجعين حول المشكلات التي رصدت في نظام الكاميرة الخاص بهاتف Galaxy S20 Ultra، حيث أكدت العملاق الكوري على خططها لمعالجة هذه المشكلات وجلب تحسينات لكاميرة الهاتف من خلال تحديثات قادمة.

رصدت بعض المراجعات التي أجريت على هاتف Galaxy S20 Ultra مشكلة في نظام الكاميرة في الهاتف، حيث يأتي نظام التركيز التلقائي بآداء بطيء قبل التركيز على الموضوع، بل أن نظام التركيز التلقائي لا يعمل بكفاءة في بعض الأحيان، هذا إلى جانب مشكلة في الصور عند إستخدام ميزة التنعيم.

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ولقد إستجابت العملاق الكوري لهذه المراجعات التي سجلت مؤخراً مؤكدة على أنها قد بدأت العمل بالفعل على معالجة المشكلات التي رصدت في المراجعات، كما تخطط لجلب تحسينات لنظام الكاميرة في Galaxy S20 Ultra من خلال تحديثات قريبة للبرمجيات.

يذكر أن نظام الكاميرة في Galaxy S20 Ultra أحد نقاط التسويق الأولى لهذا الإصدار، حيث قدمت سامسونج الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرة periscope وعدسات telephoto ودعم تكبير حتى 100 مرة.

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