Huawei تكشف رسميًا عن الهاتف Huawei P40 Lite، وسيصل إلى أوروبا أولاً

فاطمة أيت طالب - دبي - جلبت شركة Huawei أول عضو في سلسلة هواتف Huawei P40 Series إلى أوروبا، والبداية كانت من إسبانيا. ظهر الهاتف Huawei P40 Lite لأول مرة على الإطلاق هناك، وهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات هاتف آخر من شركة Huawei يعرفه الصينيون بإسم Huawei Nova 6 SE في الصين، والماليزيون بإسم Huawei Nova 7i.

نظرًا لأن الهاتف Huawei P40 Lite يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Huawei Nova 6 SE، فهذا يعني أنه يأتي بدوره مع مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.4 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فسوف يضم الهاتف كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

سعر الهاتف Huawei P40 Lite يبلغ 299 يورو. تبدأ الطلبات المسبقة في متاجر Huawei ومتجرها الإلكتروني الجديد في اليوم الثاني من شهر مارس المقبل، حيث سيحصل المتبنون الأوائل على سماعات Huawei Freebuds 3 مجانًا، في حين تقرر شحن الطلبات الأولى للعملاء في اليوم 7 مارس. وستحصل متاجر الطرف الثالث على مخزونها الخاص من الهاتف في 16 مارس.