تقرير جديد يتوقع وصول أول حاسوب Mac مُزود بمعالج ARM في غضون 18 شهرًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ترددت شائعات منذ فترة تفيد بأن شركة آبل قد تتطلع إلى إطلاق حواسيب Mac تستخدم معالجات ARM في المستقبل. عادة لا تميل شركة آبل إلى الإعتماد على الشركات الأخرى للحصول على المكونات، وتفضل بشكل عام القيام بالأشياء بنفسها حيثما أمكن ذلك. من خلال السير في طريق ARM، سيكون بإمكانها التوقف عن الإعتماد على معالجات Intel.

بالإضافة إلى ذلك، فقد رأينا أيضًا حواسيب محمولة تستند على معالجات ARM تم إطلاقها في الماضي، لذا فهذه الفكرة ليست من نسج الخيال. ومع ذلك، يبدو أن المستقبل القائم على معالجات ARM قد يكون أقرب مما نتوقع. هذا وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي يقول أنه خلال الأشهر الـ 18 القادمة، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق أول حاسوب Mac يستخدم معالج يستند على معمارية ARM.

يتوقع المحلل المذكور آنفا ظهور أول حاسوب يستند على معالج ARM من شركة آبل في غضون 12 إلى 18 شهرًا، وهذا ما يعني بأن هذا الحاسوب سيصل في الغالب في العام 2021. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الحاسوب سيكون مكتبيًا أو محمولاً، وما إذا كان سيُعرض للبيع بجانب الحواسيب الحالية المزودة بمعالجات Intel، أو ما إذا كان سيحل محلها تمامًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من الأداء، فقد وجدت إختبارات الأداء السابقة أن معالجات Apple A Series المستخدمة في هواتف iPhone ولوحيات iPad تُقدم أداء مقارب لأداء حواسيب MacBook Pro. هناك مشكلة في توافق التطبيقات، ولكن بدأت شركة آبل بالفعل في إرساء الأساس بإستخدام برنامج Mac Canalyst الذي يساعد المطورين على جلب تطبيقات iOS الخاصة بهم إلى حواسيب Mac.