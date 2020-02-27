شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق شركة لتقنيات التعرف على الوجه تعمل مع الـFBI ووكالات إنفاذ القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة Clearview AI لتقنيات التعرف على الوجه، والتى تتعاقد مع عدد من وكالات إنفاذ القانون من أن هاكر سرق قائمة عملائها بالكامل، وفقًا لإخطار أرسلته الشركة إلى عملائها، وفى الإخطار، الذى استعرضه موقع The Daily Beast ، كشفت شركة Clearview AI الناشئة لعملائها أن متسلل "حصل على وصول غير مصرح به" إلى قائمة عملائها، وعدد حسابات المستخدمين التى أنشأها العملاء، بالإضافة إلى عدد عمليات البحث الخاصة بعملائها.

وقال الإشعار إن خوادم الشركة لم تنتهك وأنه "لا يوجد حل وسط لأنظمة أو شبكة Clearview"، كما أكدت الشركة أيضًا إنها أصلحت الثغرة الأمنية وأن المتسلل لم يحصل على تاريخ بحث أى من وكالات إنفاذ القانون.

وقال Tor Ekeland، محامى الشركة فى بيان مقدم لموقع ديلى بيست: "الأمن هو أولوية الشركة، ولسوء الحظ، تعد خروقات البيانات جزءًا من الحياة فى القرن الحادى والعشرين، ولم يتم الوصول إلى خوادمنا مطلقًا، وقمنا بتصحيح الثغرة، ونواصل العمل لتعزيز أمننا ".

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لفتت الشركة أنظار الجميع عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة على الصفحة الأولى حول عملها مع وكالات إنفاذ القانون، وذكرت صحيفة التايمز أن الشركة سرقت 3 مليارات صورة من الإنترنت، بما فى ذلك من فيس بوك ويوتيوب وVenmo، ننا يعد انتهاكا لشروط خدمة فيس بوك، وفقًا للصحيفة.

وسرعان ما أصبحت الشركة مورداً لفت انتباه المئات لعدد من وكالات إنفاذ القانون، بما فى ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى، وفقًا لهذا التقرير، إذ ذكرت التايمز أن مسؤولى إنفاذ القانون استخدموا أدوات الشركة لتحديد الأطفال الذين يقعون ضحية الاعتداء الجنسى، وقال أحد المسؤولين الكنديين المكلفين بإنفاذ القانون للصحيفة إن الشركة كانت "أكبر إنجاز فى العقد الماضي" بالنسبة للتحقيقات فى تلك الجرائم.

لم يصف الإخطار ما حدث بأنه اختراق، بينما أوضح ديفيد فورسى، العضو المنتدب لمجموعة أسبن للأمن السيبرانى التى لا تهدف للربح، إن الانتهاك يثير القلق، إذ قال فورسي: "إذا كنت وكالة لإنفاذ القانون، فهذه مشكلة كبيرة، لأنك تعتمد على Clearview كمقدم للخدمة للحصول على أمان جيد، ويبدو أنها لا تفعل ذلك".