شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس موقع "ريديت": تيك توك برنامج تجسس ولا يجب تثبيته على هواتفكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتقد ستيف هوفمان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة Reddit تطبيق تيك توك الصينى، ووصفه بأنه تطبيق طفيلى، إذ كان هوفمان يتحدث فى حدث سُئل فيه عما إذا كان بإمكان الشركات الناشئة فى سيليكون فالى أن تتعلم شيئًا ما من صعود تيك توك، فأجاب قائلا: "ربما سأندم على ذلك، لكننى لا أستطيع الوصول إلى هذا المستوى من التفكير معهم".

ووفقا لتقرير صادر عن موقع TechCrunch، أضاف هوفمان:"لأننى أنظر إلى هذا التطبيق على أنه طفيلى أساسًا، إنه دائمًا ما يستمع، فإن تقنية البصمات التى يستخدمونها مرعبة حقًا، ولن أقوم بتثبيت تطبيق مثل هذا على هاتفي".

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ولم يكتفى هوفمان بهذا فقط، بل قال أيضًا أنه عندما يتحدث الناس عن تيك توك، يقول لهم لا تقوموا بتثبيت برامج التجسس هذه على هواتفهم، فى حين لم يستجب المسؤولون التنفيذيون فى Bytedance - الشركة الصينية المطورة لتطبيق تيك توك - لتعليقات هوفمان، إلا أن الشركة كانت فى الماضى مؤيدة لسلامة وخصوصية المستخدم.

ولم تكن انتقادات هوفمان هى الأولى من نوعها، بل ظهرت تقارير متعددة حول كيفية صعود تيك توك، وانتشار تحدياته المختلفة، التى أدمنها الناس، كما تسببت شعبية التطبيق الكبيرة حول العالم فى الكثير من الخلافات، كما تم حظره فى عدد من دول العالم ومن ضمنها الهند التى قررت وقف استخدامه فى عام 2019 ، بالإضافة إلى إعلان الجيش الأمريكى والبحرية الأمريكية وبعض الوكالات الأمريكية عن منع استخدامه من قبل الجنود.

جدير بالذكر كشف تقرير صادر عن شركة Sensor Tower للتحليلات عن تثبيت TikTok بمعدل ضخم بلغ 104.7 مليون مرة فى جميع أنحاء العالم، وزاد هذا الرقم 46 ٪ فى عام واحد فقط فى يناير 2020، كما ساهمت الهند بنسبة 34.1 ٪ من التنزيلات للتطبيق الصينى.