الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من فترة الصباح (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد في بيان: "تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و40 سم إلى متر و80 سم والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14

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الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11