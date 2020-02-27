جوجل تطلب استثناءً لمواصلة عملها مع هواوي

تقدمت شركة جوجل بطلب للحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية، وذلك بعد أن فرضت حكومة الولايات المتحدة في منتصف شهر مايو 2019 حظرًا على بعض الشركات الصينية التي تعمل مع الشركات الأمريكية، مما اضطر شركة هواوي إلى التخلي عن تطبيقات جوجل الشعبية لنظام التشغيل أندرويد.

وترغب عملاقة البحث الأمريكية في مواصلة العمل مع هواوي، لذلك فقد تقدمت بطلب للحصول على إعفاء من الحكومة الأمريكية لاستئناف العمل مع شركة هواوي صينية، وذلك بعد أيام قليلة فقط من تحذيرها لمستخدمي أجهزة هواوي الجديدة من تجنب تحميل تطبيقاتها بطريقة غير رسمية لأسباب أمنية.

وكشف (سمير صامات) Sameer Samat، نائب رئيس شركة جوجل لمتجر جوجل بلاي وأندرويد، عن الطلب أثناء حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، وذلك بالرغم من أنه لم يذكر متى سيتم اتخاذ قرار بشأن الطلب.

وفي حال مُنحت عملاقة البحث الإعفاء المطلوب، فإن بإمكان هواوي تحديث أجهزتها الحالية فورًا للحصول على خدمات جوجل المحمولة، بمعنى أنه يمكن تشغيل التطبيقات والخدمات مثل المتجر والخرائط ويوتيوب وجيميل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من هواوي.

وكانت شركة مايكروسوفت قد مُنحت في شهر نوفمبر 2019 ترخيصًا مشابهًا من أجل الاستمرار في شحن أنظمة تشغيل ويندوز مع منتجات هواوي من أجهزة الحاسب المحمولة، مثل MateBook 13، حيث كانت هواوي تفكر في إطلاق كل من MateBook D و MateBook X Pro مع نظام لينكس.

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واضطرت هواوي، منذ إجبارها على التخلي عن خدمات جوجل المحمولة ومتجر تطبيقات جوجل بلاي، إلى تطوير بديلها، وهو خدمات هواوي المحمولة (Huawei Mobile Services) ومتجر (AppGallery).

ويعد من غير الواضح مدى تأثير الحظر التجاري على أعمال هواوي، حيث أطلقت الشركة حتى الآن جهازين فقط بدون خدمات جوجل لنظام أندرويد، هما Mate 30 و Mate XS القابل للطي.

ومن المحتمل أن تكون مبيعات هواتف هواوي في الغرب مدعومة بالقدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات المتاحة على متجر جوجل بلاي، ناهيك عن دعم تطبيقات جوجل مثل جيميل ويوتيوب والخرائط.

وبينما تحاول هواوي توسيع التطبيقات المتاحة بسرعة على متجرها (AppGallery)، فإن متجر الشركة الصينية يعاني من غياب بعض التطبيقات الأكثر شعبية، بما في ذلك واتساب وإنستاجرام ونيتفليكس وفيسبوك مسنجر.

يذكر أن شركة هواوي قد تخطت في منتصف عام 2018 شركة آبل لتصبح ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعد سامسونج.