شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تريد استئناف عملها مع هواوي وتقدم طلب ترخيص لتقديم خدمات جوجل (GMS) على هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام العالمية مثل GSMarena.com، AndroidAuthority.com، وFinanzen.net، فإن شركة جوجل الأمريكية تقدمت بطلب الي الحكومة الأمريكية لاستئناف عملها مع شركة هواوي الصينية، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم. فقد طلبت شركة جوجل الترخيص لتقديم خدماتها وتطبيقاتها Google Mobile Service (GMS) على أجهزة هواوي.

وصرح سمير سمات، نائب رئيس أندرويد وجوجل بلاي، "أن شركة جوجل تقدمت بطلب للحكومة الأمريكية لاستئناف عملها مع هواوي."

وبمجرد أن توافق الحكومة الأمريكية على طلب شركة جوجل، فسوف يتم تزويد هواتف وأجهزة هواوي بخدمات وتطبيقات جوجل Google Mobile Services. ويذكر أن شركة Microsoft الأمريكية قد تم الموافقة علي طلبها من الحكومة الأمريكية لاستئناف تعاونها مع هواوي وهي الأن قادرة علي العمل بكل قوتها مع الشركة الصينية.

اعتمدت هواوي مؤخراً على منصة خدماتها وتطبيقاتها Huawei Mobile Services (HMS) وذلك لمواجهة احتكار سوق التطبيقات والبرمجيات من قبل شركة واحدة وهي شركة جوجل الأمريكية.

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المصادر:

https://www.androidauthority.com/google-huawei-license-application-1087408/

https://www.gsmarena.com/google_reportedly_applied_for_exemption_to_give_huawei_its_services-news-41719.php

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/apps-34-nicht-zuverlaessig-34-google-beantragt-erlaubnis-fuer-geschaefte-mit-huawei-8549181