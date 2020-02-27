“قمر مصغر” يدور حول الأرض

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التقط عالما فلك في ولاية أريزونا “قمرا مصغرا” في مدار كوكب الأرض، لكنهما أكدا أنه مجرد جرم سماوي عابر لن يبقى طويلا في مدار كوكبنا.

وكان “القمر المصغر” الذي أطلق عليه اسم 2020 CD قد اكتشفه عالما الفلك الأميركيان ثيودور بروين وكاسبر ويرزخوس بواسطة مرصد “ماونت ليمون” في أريزونا في 15 فبراير الماضي.

ونشر ويرزخوس مقطع فيديو يظهر الكوكيب الصغير:

وعلى الرغم من أن القمر الزائر يدور حول الأرض منذ نحو ثلاث سنوات، وحجمه ليس كبيرا فقطره لا يتجاوز مترين إلى 3.5 متر، إلا أن للحدث أهمية، بحسب عالم الفلك لأنه “من بين نحو مليون كوكيب، أصبح هذا ثاني كويكب يستطيع أن يدور حول الأرض”.

والكوكيب الأول المشار إليه هو RH120 الذي دار حول الأرض بين عامي 2006 و2007 قبل أن يخرج من مدار الأرض.

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ويتوقع العلماء أن يخرج 2020 CD أيضا من المدار في وقت لاحق هذا العام، لأن مثل هذه الأقمار المصغرة لا تبقى طويلا في مدار الأرض بسبب جاذبية قمرنا الدائم وجاذبية الشمس، التي تجعل مداراتها غير مستقرة.

وتظل هذه الأقمار تدور حول الأرض لمدة لا تزيد عن بضع سنوات قبل أن “تتحرر” منها.

وكانت دراسة سابقة نشرت العام الماضي قد أشارت إلى أن قمرا صغيرا ربما دخل مدار الأرض.