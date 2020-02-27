تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف P40 Lite في السوق الأوروبي بسعر 299 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي عن أول إصدار من سلسلة هواتف P40 المرتقبة، حيث ينطلق هاتف P40 Lite في الفئة المتوسطة مع معالج Kirin 810، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما ينطلق للسوق الأوروبي في 2 من مارس بسعر 299 يورو أو 326 دولار.

تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P40 في 26 من مارس، إلا أن العملاق الصيني بدأت اليوم بالكشف عن إصدارها المتوسط من السلسلة P40 Lite، الذي يتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، أو بدقة 2310 في 1080 بيكسل.

وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في الزاوية اليسرى من شاشة P40 Lite، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم مربع وإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف P40 Lite بواجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، إلا أن خدمات جوجل تغيب عن هذا الإصدار حيث ينطلق بخدمات هواوي ومتجر Huawei AppGallery.

كما يضم هاتف P40 Lite بطارية بقدرة 4200 mAh، ويأتي بتقنة الشحن السريع بقدرة 40W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، الأبيض إلى جانب الأسود، حيث ينطلق إلى سوق إسبانيا في 2 من مارس بسعر يبدأ من 299 يورو أو 326 دولار، كما يأتي الهاتف مع عرض لطلبات الحجز المسبق مع سماعة FreeBuds 3 اللاسلكية.

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